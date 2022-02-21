Спасатели ЦВО завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок «Союзов МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовительный цикл перед участием в обеспечении безопасности запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», первые из которых состоятся в марте 2022 года.

Военные специалисты отработали подъем космонавтов на борт вертолета, на высоту около 30 метров, с помощью специального подъемного устройства, эвакуацию экипажа спускаемого аппарата без привлечения авиации, а также транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске вертолета Ми-8МТВ5-1 и наземным транспортом на специальной поисково-эвакуационной машине «Синяя птица».

Специалисты ПС и ПДС отрабатывали действия наземной группы с использованием тренажера спускаемого аппарата «Одиссей», который вернулся с орбиты в 2013 году. В ходе учений военные спасатели выполнили более 1000 прыжков с парашютом с предельно малых и больших высот от 200 до 4000 метров с вертолетов и самолетов.

В финальных учениях специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы было задействовано более 200 военнослужащих из более чем 10 воинских частей, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолетов Ан-26 и поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», специалисты Роскосмоса и Росавиации.

В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-21».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко