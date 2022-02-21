Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Спасатели ЦВО завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок «Союзов МС»

00:07 21.02.2022
В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовительный цикл перед участием в обеспечении безопасности запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», первые из которых состоятся в марте 2022 года.

Военные специалисты отработали подъем космонавтов на борт вертолета, на высоту около 30 метров, с помощью специального подъемного устройства, эвакуацию экипажа спускаемого аппарата без привлечения авиации, а также транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске вертолета Ми-8МТВ5-1 и наземным транспортом на специальной поисково-эвакуационной машине «Синяя птица».

Специалисты ПС и ПДС отрабатывали действия наземной группы с использованием тренажера спускаемого аппарата «Одиссей», который вернулся с орбиты в 2013 году. В ходе учений военные спасатели выполнили более 1000 прыжков с парашютом с предельно малых и больших высот от 200 до 4000 метров с вертолетов и самолетов.

В финальных учениях специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы было задействовано более 200 военнослужащих из более чем 10 воинских частей, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолетов Ан-26 и поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», специалисты Роскосмоса и Росавиации.

В 2022 году спасатели ЦВО примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей «Союз МС-21» и «Союз МС-22», а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз МС-19» и «Союз МС-21».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:03 В стране и мире
В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
20:06 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о готовности провести новое заседание Совета Россия-НАТО
14:45 В стране и мире
Обнаружено тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Ялунина
16:34 Спорт
Глава МОК объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой
11:04 В стране и мире
В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки
Популярное
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.