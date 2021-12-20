Вернуться из космоса: как «Синие птицы» эвакуировали экипаж «Союза МС-20» в Казахстане

В степях Казахстана приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии. За ходом операции наблюдал Анатолий Бородкин.

«Вот она, капсула спускаемого аппарата «Союз МС-20», а это герои сегодняшнего дня - экипажи поисково-эвакуационных машин «Синяя птица», именно они прибыли первыми к точке касания с землей», - прокомментировал корреспондент.

Побывавшие на МКС японские бизнесмены Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, а также россиянин Александр Мисуркин чувствуют себя хорошо. Военнослужащие Центрального округа и специалисты Роскосмоса помогли им покинуть капсулу и на машинах-амфибиях эвакуировали экипаж. Началось большое космическое возвращение задолго до посадки в степи - еще в районе полуночи, когда экипаж перешел на борт корабля «Союз».

Первый этап слегка затянулся. Миллиардер из Японии очень хотел уложить в багаж свои ракетки для бадминтона. Эта игра в условиях невесомости была лишь одним из целого списка испытаний, которые решили провести на орбите космические туристы.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, стартовала с космодрома Байконур 8 декабря. Экипаж пробыл на МКС 12 дней и выполнил намеченную программу исследований.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов