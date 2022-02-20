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В Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса

Игнат Далакян
22:44 20.02.2022
По сообщению пресс-службы региона, 443 человека доставят в пункты временного размещения.
В Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Первый поезд с 443 беженцами прибыл в Волгоградскую область для дальнейшего размещения в пункты временного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрация региона.

«Сегодня в Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. 443 человека доставляют в пункты временного размещения (ПВР) - места подготовлены в соответствии с поставленными губернатором задачами», - передает сообщение администрации региона РИА Новости.

В сообщении также говорится, что из 443 беженцев 166 - это дети до 14 лет, а также 9 малышей до года. Они будут размещены в гостиницах в гостиницах и санаториях области.

Ранее сообщалось, что беженцы из ДНР будут эвакуироваться железнодорожными составами. Об этом стало известно на совещании представителей МЧС ДНР с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

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