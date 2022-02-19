Из ДНР беженцы будут вывозиться железнодорожными составами

Стало известно, что эвакуируемые из Донбасса женщины, дети и люди пожилого возраста будут вывозиться в Ростовскую область России, в том числе посредством железной дороги. Об этом стало известно в ходе совещания представителя МЧС Донецкой Народной республики с временно исполняющим обязанности руководителя МЧС России Александром Чуприяном.

«В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость - 900 человек», - цитирует его слова РИА Новости.

Уточняется, что первый железнодорожный состав прибудет в регион в 09:20 (по московскому времени). Вероятнее всего, далее люди будут пересаживаться на автобусы. Исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что «расчет сил и средств должен производиться мгновенно» для обеспечения достаточного количества автобусов. Также должно быть ясное понимание того, где будут размещены беженцы.

Ранее были опубликованы кадры с прибывшими в санаторий в Ростовской области беженцами из Донбасса. Они были эвакуированы в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской областях.