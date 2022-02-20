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В ЛНР заявили, что ВСУ совершают артобстрелы территории по всей линии соприкосновения

Елизавета Потейчук
22:42 20.02.2022
В Народной милиции ЛНР констатировали использование украинскими военными вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
В ЛНР заявили, что ВСУ совершают артобстрелы территории по всей линии соприкосновения
© Фото: MinistryofDefence.UA Facebook
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что в последние часы ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. В частности, отметили в ведомстве, ВСУ с начала суток 50 раз нарушили режим прекращения огня, совершив обстрелы по 24 населенным пунктам.

«По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов Луганской Народной Республики как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине», - сообщает Народная милиция ЛНР в Telegram.

В НМ ЛНР также подчеркнули, что военными регулярно используется вооружение, запрещенное положениями Минских договоренностей. Данные действия расценивают в Народной милиции как «беспринципность Киева в методах и способах ведения боевых действий для реализации своих преступных намерений и интересов западных кураторов».

Ранее представительство непризнанной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские вооруженные силы семь раз нарушили режим прекращения огня вечером в воскресенье, 20 февраля. В частности, ВСУ совершили 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.

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