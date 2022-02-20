В ЛНР сообщили о семи новых обстрелах со стороны ВСУ

Представительство непризнанной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские вооруженные силы семь раз нарушили режим прекращения огня вечером в воскресенье, 20 февраля. Так, по данным СЦКК, ВСУ совершили 25 выстрелов из крупнокалиберного пулемета из поселка Старый Айдар по Приветному.

«Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня», - сообщило представительство в Telegram.

Кроме того, из артиллерийского орудия калибра 122 миллиметра был 13 раз обстрелян поселок Желобок. Отмечается, что неоднократно применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра.

Ранее в результате обстрела с позиций Вооруженных сил Украины населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя непризнанной Луганской народной республики. Также были разрушены жилые дома в населенном пункте Пионерское.