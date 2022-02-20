В Минобороны Украины заявили, что не наблюдают ударных группировок у своих границ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка не наблюдает формирование ударных группировок российских войск на территории собственных границ. По словам министра, «какое-либо формирование ударной группировки будет зафиксировано украинской разведкой, а также партнерами Украины».

«На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки», - передает слова главы украинского оборонного ведомства телеканал ICTV.

Резников отметил, что развертывание подобной группировки «может занять от недели до полумесяца» в зависимости от того, какие задачи ставит российская сторона. Министр подчеркнул, что в настоящее время эскалация происходит именно в зоне силовой операции в Донбассе.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допустили возможность размещения миротворцев в Донбассе. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что члены организации всегда крайне тщательно подходят ко всем решениям, касающимся привлечения силы.