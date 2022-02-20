В Польше заявили о начале учений США у границ Украины

Прибывшие недавно в Польшу солдаты США начали учения недалеко от границ Украины. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий», - написал в своем Twitter Блащак.

По его словам, учения проводятся в целях укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Польшу три тысячи американских военных. Приказ поступил от президента США Джо Байдена.