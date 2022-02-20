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В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени

Игнат Далакян
20:56 20.02.2022
Первым делом при покупке пельменей нужно обратить внимание на внешний вид и срок годности продукта.
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
© Фото: pexels.com
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Небольшие трещины на поверхности пельменя могут говорить о размораживании и повторном замораживании продукта. Пельмени же хорошего качества - ровные, не поломанные и без трещин на поверхности. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

«Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым. Если пельмени серого или коричневого оттенка, значит, для их производства могли быть использованы некачественные ингредиенты или мука не высшего сорта», - рассказала эксперт «Комсомольской правде».

Головкова также рассказала о способах фальсификации пельменей. Как считает эксперт, самый распространенный метод - не указывать в составе используемое сырье.

«Это может быть мясо механической обвалки, мясо птицы, соевые компоненты, с добавлением воды; нарушение рецептурного состава; использование менее ценных частей туши; введение чужеродных добавок; изготовление искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых добавок; введение консервантов и антибиотиков», - говорит представитель Роспотребнадзора.


Эксперт также рассказала о том, сколько мяса должно содержаться в пельменях, каковы признаки хороших пельменей и как поступить в ситуации, когда потребитель приобрел некачественный товар.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказывала, что польза или вред от пельменей зависит от того, кто и как их готовил. Как рассказывала диетолог, лучшие пельмени это те, которые приготовлены собственноручно.

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