В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
Ранее пришедший на европейскую территорию России атлантический циклон характеризовали чрезвычайно низким атмосферным давлением.
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В столичном регионе продолжают ощущать воздействие пришедшего на европейскую территорию России циклона. Он характеризуется низким давлением, высокой температурой и сильным порывистым ветром. По причине последнего в Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности.
«"Желтый" - погода потенциально опасна», - сообщает RT.
Приводится информация, что предупреждение в Москве и области действует до 21:00 воскресенья, 20 февраля.
Ранее в комментарии «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пришедший атлантический циклон характеризуется чрезвычайно низким атмосферным давлением. По его словам, также возникает так называемый «градиентный ветер».