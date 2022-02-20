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В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности

Марина Крижановская
01:51 20.02.2022
Ранее пришедший на европейскую территорию России атлантический циклон характеризовали чрезвычайно низким атмосферным давлением.
В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В столичном регионе продолжают ощущать воздействие пришедшего на европейскую территорию России циклона. Он характеризуется низким давлением, высокой температурой и сильным порывистым ветром. По причине последнего в Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности.

«"Желтый" - погода потенциально опасна», - сообщает RT.

Приводится информация, что предупреждение в Москве и области действует до 21:00 воскресенья, 20 февраля.

Ранее в комментарии «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пришедший атлантический циклон характеризуется чрезвычайно низким атмосферным давлением. По его словам, также возникает так называемый «градиентный ветер».

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