В столичном регионе продолжают ощущать воздействие пришедшего на европейскую территорию России циклона. Он характеризуется низким давлением, высокой температурой и сильным порывистым ветром. По причине последнего в Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности.

«"Желтый" - погода потенциально опасна», - сообщает RT.

Приводится информация, что предупреждение в Москве и области действует до 21:00 воскресенья, 20 февраля.

Ранее в комментарии «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пришедший атлантический циклон характеризуется чрезвычайно низким атмосферным давлением. По его словам, также возникает так называемый «градиентный ветер».