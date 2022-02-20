Захарова шуткой ответила на слова о «вторжении» РФ в Прибалтику

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой отреагировала на заявления главы британского МИД Лиз Трасс о подготовке РФ «вторжения на Прибалтику». Российский дипломат напомнила Трасс о существовании Калининграда.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», - написала Захарова в Telegram.

Трасс в интервью Daily Mail заявила, что если Путину «позволят вторгнуться на Украину», то опасность якобы грозит Прибалтике и Балканам.

Ранее Захарова на брифинге ведомства заявила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за распространение лжи и дезинформации. По ее словам, Трасс распространяла некорректную информацию народа России, Украины и Великобритании.