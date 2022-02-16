Захарова призвала главу МИД Великобритании Трасс извиниться за дезинформацию

«Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми [западными] СМИ, которые посчитали, что ее заявления являются правдой», - передает слова Захаровой корреспондент « Ленты.ру ».

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