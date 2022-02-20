Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе
Теннисист обыграл своего соперника из Канады со счетом 7:5, 7:6 (7:4).
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл финал теннисного турнира в Марселе. Спортсмен вырвал победу у канадца Феликса Оже-Альяссима.
Встреча продлилась 1 час 57 минут и закончилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Призовой фонд теннисного турнира составляет более 545 тысяч евро.
Ранее Андрей Рублев не смог пробиться в четвертый круг теннисного чемпионата Автсралии Australian Open. Спортсмен уступил хорвату Марину Чиличу со счетом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.