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Теннисист Рублев уступил хорвату Чиличу на Australian Open

Алексей Курильченко
15:58 22.01.2022
Российский спортсмен на смог пробиться в четвертый круг теннисного чемпионата.
Теннисист Рублев уступил хорвату Чиличу на Australian Open
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский теннисист Андрей Рублев уступил хорвату Марину Чиличу на матче Открытого чемпионата Австралии Australian Open. Таким образом россиянину не удалось пробиться в четвертый круг соревнования.

Встреча длилась 2 часа 36 минут и закончилась со счетом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6. Следующим соперником Чилича станет канадец Феликс Ожье-Альяссим.

Ранее россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open. Спортсмен обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

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