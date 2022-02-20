В Белгородской области девушка полностью провалилась под землю

В городе Губкин Белгородской области РФ под землю провалилась девушка. Инцидент произошел по причине обвалившейся плитки на дороге. На видео видно, как жительница с головой ушла под землю почти на 2,5 метра.

По словам очевидца, женщине повезло, что она упала на трубы, в противном случае, могла провалиться еще глубже.

Ранее в Ивановской области под завалами здания было обнаружено тело мужчины. Обвал случился в попытке демонтировать металлическую опору.