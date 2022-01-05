Тело мужчины обнаружено под завалами здания в Ивановской области

Под завалами неиспользуемого производственного здания на фабрике №2 в Фурманове Ивановской области обнаружено тело мужчины. Согласно данным следствия, обрушение здания произошло после попытки двух мужчин осуществить демонтаж металлической опоры.

«В настоящее время под завалами обнаружен погибший - 37-летний мужчина. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Идет подготовка к извлечению тела погибшего», - сказано в сообщении региональной прокуратуры, цитируемом «Интерфаксом».

На данный момент Фурмановская межрайонная прокуратура начала проверку по поручению прокуратуры области. В ходе прокурорской проверки будет установлена личность собственника здания, а также дана оценка деятельности органов местного самоуправления.

Ранее на Украине в центре Харькова на проспекте Гагарина частично обрушилось четырехэтажное здание. По предварительной информации, обвал дома произошел в связи со строительством, запущенным по соседству. Пострадавших не зафиксировано.