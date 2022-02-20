В стране и мире Уничтожение огневой точки ВСУ силами ДНР попало на видео Алексей Курильченко Украинские военные вели огонь из гранатомета по району города Докучаевск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует видео с уничтожением огневой точки Вооруженных сил Украины силами непризнанной Донецкой народной республики. Точка была поражена ракетой. Украинские войска обстреливали из станкового гранатомета район города Докучаевск. По городу было выпущено 25 гранат. В ответ силы ДНР открыли огонь. Ранее в ДНР заявили, что ВСУ совершили обстрел села Зайцево на территории непризнанной республики. По данным Народной милиции, украинская армия применила минометы калибром 30 миллиметров и боеприпасы производства Болгарии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика