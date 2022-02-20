В стране и мире ВСУ обстреляли поселок ДНР Зайцево болгарскими снарядами Алексей Курильченко Данный факт является доказательством того, что страны Запада «накачивают» Украину летальным вооружением, заявили в НМ ДНР. © Фото: UkrainianLandForces, Facebook Читайте нас на: Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Зайцево на территории непризнанной Донецкой народной республики. По данным Народной милиции, украинская армия применила минометы калибром 30 миллиметров и боеприпасы производства Болгарии. «Необходимо отметить, что во время обстрела поселка ЗАЙЦЕВО (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода "Арсенал"», - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР. В заявлении отмечается, что данный факт является доказательством того, что страны Запада «накачивают» Украину летальным вооружением. Ранее в Луганской народной республике начали разбирать завалы зданий, разрушенных в результате обстрела со стороны ВСУ. Под обломками были обнаружены обгоревшие человеческие останки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика