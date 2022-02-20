ВСУ обстреляли поселок ДНР Зайцево болгарскими снарядами
Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Зайцево на территории непризнанной Донецкой народной республики. По данным Народной милиции, украинская армия применила минометы калибром 30 миллиметров и боеприпасы производства Болгарии.
«Необходимо отметить, что во время обстрела поселка ЗАЙЦЕВО (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода "Арсенал"», - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
В заявлении отмечается, что данный факт является доказательством того, что страны Запада «накачивают» Украину летальным вооружением.
Ранее в Луганской народной республике начали разбирать завалы зданий, разрушенных в результате обстрела со стороны ВСУ. Под обломками были обнаружены обгоревшие человеческие останки.