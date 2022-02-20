Более сотни подмосковных школьников вступили в ряды «Юнармии» в парке «Патриот»
Новые юнармейцы пополнят десять уже существующих отрядов в девяти люберецких школах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Школьники из подмосковных Люберец вступили в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества, состоялась на территории парка «Патриот».
Прием в юнармейцы прошел в Музее военной техники. В этот день более ста школьников Московской области произнесли слова клятвы, пообещав хорошо учиться, заниматься спортом, защищать слабых и любить свою Родину. Церемония состоялась совместно с Департаментом информационных систем Минобороны, администрацией Люберец и Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами Русской Православной Церкви.
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