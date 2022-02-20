Армия Более сотни подмосковных школьников вступили в ряды «Юнармии» в парке «Патриот» Новые юнармейцы пополнят десять уже существующих отрядов в девяти люберецких школах. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Школьники из подмосковных Люберец вступили в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества, состоялась на территории парка «Патриот». Прием в юнармейцы прошел в Музее военной техники. В этот день более ста школьников Московской области произнесли слова клятвы, пообещав хорошо учиться, заниматься спортом, защищать слабых и любить свою Родину. Церемония состоялась совместно с Департаментом информационных систем Минобороны, администрацией Люберец и Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами Русской Православной Церкви. «Для всех ребят это новый этап в жизни. Юнармейское движение дает возможность развиваться в самых разных сферах, занятия проводятся во внеурочное время. Это военно-спортивные игры, творчество, волонтерские акции, спорт, поездки в лагеря, обучение таким важным навыкам как оказание первой помощи и многое другое. И, конечно же, юнармейцы получают опыт общения в коллективе, работы в команде, который, безусловно, пригодится им в дальнейшей жизни», - подчеркнул начальник штаба «Юнармии» в Люберцах Алексей Черкасов. © Минобороны РФ По традиции школьникам вручили нагрудные значки, красные береты и удостоверение юнармейца. Все они пополнят десять уже существующих отрядов в девяти люберецких школах. Всего же в городе числится более 700 юнармейцев, а во всей Московской области – 40 530. © Минобороны РФ После церемонии состоялась экскурсия по Музею военной техники, где школьники увидели современные образцы вооружения и экспонаты времен Великой Отечественной войны. В завершение юнармейцы посетили музейный комплекс «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил России. В конце прошлого года миллионный участник вступил в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» на торжественной церемонии у стен музейного комплекса «Дорога памяти» в Кубинке. Им стал житель Подольска Арсений Бабашов. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Дмитрий Долгов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика