Численность участников военно-патриотического движения «Юнармия» достигла одного миллиона

Миллионный участник вступил в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» на торжественной церемонии у стен музейного комплекса «Дорога памяти» в Кубинке. Им стал житель Подольска Арсений Бабашов.

Торжественную клятву юнармейца у него принял заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко.

«Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Созданное по инициативе Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти и сегодня в его рядах уже более миллиона ребят из всех регионов России», - подчеркнула замминистра.

Начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный, который также принимал участие в мероприятии, заявил, что, по сути, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов.

«Сама церемония вступления в ряды «Юнармии» была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого, что я, оказывается, миллионный юнармеец», - поделился впечатлениями Арсений Бабашов.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более миллиона участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

В ноябре юнармейцы Приморья помогли поднять потерпевший катастрофу в 1954 году Ту-4.

Трагедия произошла недалеко от села Николо-Михайловка Яковлевского района. Она унесла жизни семи членов экипажа. Только пятерым удалось покинуть неуправляемый самолет на парашютах.

В Приморском крае участники движения «Юнармия» тесно сотрудничают с поисковиками. Это была не первая экспедиция с участием юнармейцев и их родителей.