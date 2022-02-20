СК возбудил два уголовных дела по факту гибели мирных жителей после обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после ранения и гибели мирных граждан в ходе обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. На данный момент сотрудники следствия продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения боевых действий.

«Так, в результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского г. Донецка осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около 5 часов утра в результате массированной артиллерийской атаки с. Пионерское самопровозглашенной Луганской народной республики погибли двое мирных жителей и разрушены пять домостроений», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ намеревались убить или причинить тяжкий вред здоровью мирных жителей, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. В частности, передает СК, украинские военнослужащие таким образом нарушили «Протокол о прекращении применении оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней».

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что задачи группировки Вооруженных сил Украины входит захват территории Донбасс за пять суток. По словам Басурина, нападение планируется с трех направлений.