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Королева Елизваета II заявила, что ей трудно двигаться

Игнат Далакян
20:48 16.02.2022
Британская королева призналась, что ей трудно ходить.
Королева Елизваета II заявила, что ей трудно двигаться
© Фото: I-Images Keystone Press Agency, Globallookpress
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Королева Великобритании Елизавета II заявила о том, что ей трудно двигаться. Об этом она сообщила во время аудиенции в Виндзорском замке с бывшим начальником секретариата министерства обороны контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом.

«Как видите, я не могу двигаться», - передает слова монарха РИА Новости.

В этом году английской королеве исполнится 96 лет. Елизавета II находится на троне уже 70 лет.

Напомним, что в этом году королева Великобритании отмечала платиновый юбилей. Она устроила прием в резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок в честь 70-летия своего восшествия на престол.

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