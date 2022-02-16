Королева Елизваета II заявила, что ей трудно двигаться

Королева Великобритании Елизавета II заявила о том, что ей трудно двигаться. Об этом она сообщила во время аудиенции в Виндзорском замке с бывшим начальником секретариата министерства обороны контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом.

«Как видите, я не могу двигаться», - передает слова монарха РИА Новости.

В этом году английской королеве исполнится 96 лет. Елизавета II находится на троне уже 70 лет.

Напомним, что в этом году королева Великобритании отмечала платиновый юбилей. Она устроила прием в резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок в честь 70-летия своего восшествия на престол.