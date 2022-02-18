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Вильфанд рассказал, чего ждать от пришедшего в Россию циклона

Марина Крижановская
02:47 18.02.2022
Отмечено, что циклон сопровождается рядом аномальных значений в температуре, давлении, таянии снега.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vk.com mosc1 Globallookpress
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» поделился особенностями циклона, пришедшего в столичный регион и Россию. Отмечено, что он зарождался в начале этого года в северной Атлантике.

«Ну в общем-то можно сказать было бы, что это рядовой циклон, хотя, конечно же, он необычный. Дело в том, что в этом году, вот начиная с первых чисел января, с первых чисел нового года, Атлантика атакует европейскую территорию циклоническими образованиями. Ну традиционно, конечно, на северной Атлантике, в области Исландии, существует область циклогенеза - всегда там циклонические образования формировались. Но в этом году примерно на 40-45% чаще эти циклоны выходят на нашу территорию», - сообщил он.

Вильфанд отметил «совершенно естественные» последствия такого циклона. В первую очередь - это низкое давление.

«В январе давление было ниже многолетних значений примерно на 8-9 миллиметров ртутного столба - это очень много», - сказал метеоролог.

В качестве второй особенности данного циклона Вильфанд назвал осадки.

«Действительно, у нас почти на 50%, не только в Москве, но и на европейской территории России и, в принципе, в западной Сибири <...> осадков выпало больше, чем обычно, больше нормы. Ну и совсем небольшое количество солнечных дней», - поделился наблюдениями метеоролог.

Также он отметил, что эти циклоны у периферии - южной, восточной - вызывают усиление ветра. Вильфанд сказал, что нынешний циклон приближается к северу европейской России и прежде всего к Северо-Западному федеральному округу.

«Москва на южной, юго-восточной периферии этого циклона. Но циклон настолько глубокий, давление в нем очень низкое. <...> то в очередной раз давление 725 миллиметров - это шестой раз за этот год. А в принципе такое низкое давление встречается очень редко, очень редко... Поэтому шутки такие у нас: "Опять 725" (миллиметров ртутного столба)», - отметил представитель Гидрометцентра.

По причине такого низкого давления и «такого глубокого циклона»возникает так называемый «градиентный ветер», характеризующий быстрое изменение давления на небольшом пространстве.

«Вот да: порывы ветра сегодня ночью будут достигать 17-20 метров в секунду - это такой заметный ветер», - предупредил метеоролог.

Говоря о ночной температуре, Вильфанд сообщил, что она будет от 1 до 3 градусов тепла, в то время как днем этот показатель будет составлять от + 3 до + 5 градусов. Такой температурный фон он назвал характерным «не для середины февраля, не для четвертой пятидневки февраля».

«А для первой декады апреля - вот насколько погода опережает свое климатическое развитие», - сказал он.

Говоря об ощущениях во время такой погоды, метеоролог Роман Вильфанд назвал ее «эффективной температурой», передающейся не только фиксируемой термометрами температурой, но и влажностью, и порывами ветра.

«Люди, москвичи будут ощущать такую погоду <...> казаться зябкое будет ощущение, что  температура отрицательная: -2 .. -3 градуса», - предупредил метеоролог Роман Вильфанд.

Говоря про осадки, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что «пройдут умеренные - около пяти миллиметров», которые «не вызовут каких-либо негативных последствий, а ветер вызовет».

В субботу и воскресенье, по словам метеоролога, температура будет выше нулевой отметки - от 2 до 4 градусов, ночью - от 0 до +2. Он призвал проявлять бдительность, проходя около зданий, с крыш которых могут спадать сосульки или наст снега.

«Нужно следить за тем, когда люди будут проходить, возле неочищенных крыш. Осадки, которые будут в виде дождя и мокрого снега, они же плотные, будут спрессовывать снежный покров на крышах, особенно с крутыми склонами», - подытожил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра завершил объяснение пришедшего циклона информацией, что «снег пока не будет таять, еще не будет процесс инфильтрации снега в почву», но его высота будет уменьшаться.

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