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В Кремле ответили на требования Зеленского предоставить гарантии безопасности Украине

Андрей Аркадьев
14:13 18.02.2022
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех.
В Кремле ответили на требования Зеленского предоставить гарантии безопасности Украине
© Фото: Yevhen Liubimovukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Обсуждая гарантии безопасности, надо учитывать интересы всех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы как раз говорим о неделимости безопасности», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это как раз тот самый тезис, который отстаивает Москва, и его глава МИД РФ Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам.

Ранее Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. Он связал это с затягиванием процесса вступления Украины в альянс.

По словам главы Незалежной, соответствующий документ должен быть в первую очередь подписан Россией и США. Украинский лидер уточнил, что в документе должно быть несколько пунктов о безопасности.

Также накануне Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры. Он указал на готовность провести диалог в «любом формате».

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