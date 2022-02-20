В Майами вертолет упал в воду рядом с многолюдным пляжем: видео

В американском штате Флорида вертолет упал в воду рядом со знаменитым пляжем Майами-Бич. Местная полиция сообщает, что два находившихся в вертолете человека были госпитализированы в больницу.

«Днем, в 13:10, Департамент полиции Майами-Бич получил звонок о крушении вертолета в океане возле 10-ой улицы. Полиция и пожарная служба Майами-Бич отреагировали, прибыв на место происшествия вместе с несколькими агентствами-партнерами. Двое находившихся на борту вертолета были доставлены в Мемориальную больницу Майами Джексона», - сообщает полиция Майами в своем Twitter-аккаунте.

Дополнительно приводится информация, что «пляжная зона между 9-ой и 11-ой улицами» была перекрыта. Также уточняется, что «на борту было три пассажира, двое доставлены в госпиталь».

Ранее в субботу сообщалось, что в Турции пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом. По сообщению местных СМИ, туристический автобус перевернулся в районе города Конья. На YouTube опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно искореженный транспорт.