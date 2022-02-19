Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

Туристический автобус перевернулся в районе города Конья в центральной Турции, сообщают местные СМИ. На YouTube опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно искореженный транспорт.

По информации телеканала A Haber причиной ДТП может стать гололед на дороге из-за которого водитель потерял управление автобусом.

На данный момент известно о гибели пяти человек. Сообщается, что автобус перевозил туристов из Измира в Каппадокию. В российском посольстве в Турции заявили, что данных о пострадавших российских гражданах к ним пока не поступало.

«По предварительным данным граждан РФ нет. В Посольство обращений от российских граждан в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали», - сообщили дипломаты «Звезде».

Напомним, летом прошлого года в турецком районе Сиде произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 22 туриста из Самарской области.