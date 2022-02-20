Спецназ МГБ ДНР обезвредил диверсантов-подрывников в Донецке

Спецназ Министерства государственной безопасности непризнанной Донецкой народной республики ликвидировал диверсионную группу, которая планировала подрывы электростанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Республики. В ходе задержания бойцы спецназа столкнулись с вооруженным сопротивлением - двое военнослужащих были ранены.

«19.02.2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Республики. При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего, к сожалению, два бойца спецназа получили огнестрельные ранения», - говорится в сообщении на сайте МГБ ДНР.

Ранее в Донбассе задержали украинского агента, который работал в отделе наружного наблюдения милиции Донецкой народной республики. После вербовки Антон Мацанюк получил позывной «Сумрак». Он занимался информированием о перемещениях руководителей ДНР.