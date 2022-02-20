В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки
В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
|
В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки
В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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