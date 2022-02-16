Ученый заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ будет спокойной до мая

Ученый, генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев заявил, что до мая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет, по всей вероятности, спокойной. Но тем не менее, не стоит исключать дальнейших мутаций вируса.

«Судя по тому, что большинство населения переболело "омикроном", скорее всего ситуация по коронавирусу будет довольно спокойной по крайней мере до майских праздников. Но важно понимать: мы не можем предугадать, что принесет нам мутагенез вируса, не даст ли он новых штаммов», - сообщил Исаев в интервью ТАСС.

Ученый призвал не путать коронавирус с гриппом и продолжать вести статистику зараженных. Он отметил, что грипп и COVID-19 - два разных феномена.

«Что касается желания сравнивать ковид с гриппом: их мало что объединяет, поэтому параллели не совсем корректны. У заболеваний существенно отличаются патогенез, последствия, истории возникновения штаммов. Если грипп - это естественный вирус, который переходит из популяции птиц, где он свободно циркулирует, то с ковидом все не так просто. Поэтому любые параллели, мне кажется, нет смысла обсуждать, потому что это два разных феномена», - добавил ученый.

Накануне, 14 февраля, в России за сутки госпитализировали более 10 тысяч человек с подозрением на коронавирус. В то же время было выявлено 180 456 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заражений зафиксировано в Санкт-Петербурге (11 384 случая) и Москве (9 616 случаев).