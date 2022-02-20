На получение российского гражданства подали заявления около 950 тысяч жителей Донбасса

На сегодняшний день более 950 тысяч жителей Донбасса подали заявления о получении гражданства РФ, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.





«Общее количество написавших заявление - порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», - цитирует Водолацкого ТАСС.

Депутат добавил, что процедуру получения гражданства проходят в настоящее время уже более 770 тысяч человек.



По данным на 15 февраля 2022 года число граждан РФ, которые проживают на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР составляет 775 тысяч 620 человек.



Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что эвакуация с территорий ДНР и ЛНР в РФ будет осуществляться 24 часа в сутки.