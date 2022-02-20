Зеленский пошутил о «кибератаке России» во время Мюнхенской конференции

Украинский президент Владимир Зеленский отшутился, что Россия в отношении него «осуществляет кибератаку». Так, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у Зеленского перестала работать гарнитура для синхронного перевода. Он пошутил, что поломка техники может быть связана с «кибератакой России».

«Вы видите, что Россия не здесь, но она тут», - иронизировал украинский лидер Зеленский.

Также Зеленский озвучил свои мысли во время смены девайса для перевода.

«Одну секунду, я думаю, кибератака. Можно мне другую гарнитуру для перевода?», - приводит его слова издание «Известия».

Накануне в пятницу, 18 февраля, глава Украины Зеленский направил в Донбасс делегацию, состоящую из депутатов Верховной рады и некоторых министров. Об этом в ходе прошедшего брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Было отмечено, что «по поручению президента» делегация отправляется «на фронт» и посетит те места, «где непосредственно пострадала инфраструктура».