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Зеленский пошутил о «кибератаке России» во время Мюнхенской конференции

Марина Крижановская
00:42 20.02.2022
Во время выступления у украинского президента перестала работать гарнитура для синхронного перевода.
Зеленский пошутил о «кибератаке России» во время Мюнхенской конференции
© Фото: George Cracknell Wright Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский отшутился, что Россия в отношении него «осуществляет кибератаку». Так, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности у Зеленского перестала работать гарнитура для синхронного перевода. Он пошутил, что поломка техники может быть связана с «кибератакой России».

«Вы видите, что Россия не здесь, но она тут», - иронизировал украинский лидер Зеленский.

Также Зеленский озвучил свои мысли во время смены девайса для перевода.

«Одну секунду, я думаю, кибератака. Можно мне другую гарнитуру для перевода?», - приводит его слова издание «Известия».

Накануне в пятницу, 18 февраля, глава Украины Зеленский направил в Донбасс делегацию, состоящую из депутатов Верховной рады и некоторых министров. Об этом в ходе прошедшего брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Было отмечено, что «по поручению президента» делегация отправляется «на фронт» и посетит те места, «где непосредственно пострадала инфраструктура».

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