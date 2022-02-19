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Зеленский направляет в Донбасс представителей Рады и министров

Марина Крижановская
05:52 19.02.2022
Отмечено, что 19 февраля они будут «в тех местах, где непосредственно пострадала инфраструктура».
Зеленский направляет в Донбасс представителей Рады и министров
© Фото: ТРК "Звезда"
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Украинский президент Владимир Зеленский направляет в Донбасс делегацию, состоящую из депутатов Верховной рады и некоторых министров. Об этом в ходе прошедшего брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Сообщалось, что данное решение обусловлено обострившейся ситуацией. Представители киевских властей отправятся в Донбасс в субботу, 19 февраля.

«Президент Украины принял решение, и на линию фронта отправляются представители Верховной рады, часть министров», - цитирует ТАСС слова секретаря СНБО Украины.

Алексей Данилов добавил, что и сам он также войдет в состав украинской делегации.

«Я тоже по поручению президента отправляюсь на фронт. И будем в тех местах, где непосредственно пострадала наша инфраструктура», - заявил он.

Немногим ранее, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями в отношении Донбасса провоцирует начало большой войны.

Последние события вселяют ощущение реальной угрозы полномасштабных военных мер, в связи с чем жители региона вынуждены массово эвакуироваться. Также представитель Госдумы усомнился в том, что украинский лидер мог решиться на подобное без поддержки со стороны.

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