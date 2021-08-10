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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Олеся Степакова
20:59 10.08.2021
Смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились 22 туриста из Самарской области произошло 2 августа в районе Сиде.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
© Фото: necdetsaydam Instagram
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Один из россиян, пострадавших в ДТП в Турции, находится в крайне тяжелом состоянии, еще трое остаются на лечении в больницах под наблюдением врачей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции», – указано в сообщении.

Отмечается, что медики оценивают состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое – он получил черепно-мозговую травму. Также был проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья, чтобы оценить состояние пострадавших, уточнили в министерстве.

«После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве», – отметили в пресс-службе.

Смертельное ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились  22 туриста из Самарской области, произошло 2 августа в районе Сиде. В результате происшествия три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

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