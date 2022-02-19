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Детей из Донецкой области доставили в пансионат «Спутник»

Егор Левин
Марианна Баштавая
09:20 19.02.2022
Несмотря на трагичность обстоятельств, вынудивших детей покинуть родные места, на новом месте их ждут позитивные моменты - их обещают научить плавать в море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В детский пансионат «Спутник» привезли детей из Донецкой области. Воспитатели детского дома, откуда их доставили, подбадривают своих подопечных.

Несмотря на трагичность обстоятельств, вынудивших детей покинуть родные места, их ждут и позитивные моменты - например, многим предстоит научиться плавать, причем сразу в море.

Ранее корреспондент «Звезды» Марина Черных рассказала, как в Ростовской области продолжается оказание помощи беженцам, прибывшим в Россию из ДНР и ЛНР. Многим из эвакуированных граждан уже предоставили места в пунктах временного размещения.

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