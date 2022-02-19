В стране и мире Конфликт в Донбассе Детей из Донецкой области доставили в пансионат «Спутник» Егор Левин Марианна Баштавая Несмотря на трагичность обстоятельств, вынудивших детей покинуть родные места, на новом месте их ждут позитивные моменты - их обещают научить плавать в море. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В детский пансионат «Спутник» привезли детей из Донецкой области. Воспитатели детского дома, откуда их доставили, подбадривают своих подопечных. Несмотря на трагичность обстоятельств, вынудивших детей покинуть родные места, их ждут и позитивные моменты - например, многим предстоит научиться плавать, причем сразу в море. Ранее корреспондент «Звезды» Марина Черных рассказала, как в Ростовской области продолжается оказание помощи беженцам, прибывшим в Россию из ДНР и ЛНР. Многим из эвакуированных граждан уже предоставили места в пунктах временного размещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика