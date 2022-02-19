Украинский журналист в прямом эфире избил депутата Шуфрича за слова о русском языке

Украинский журналист Юрий Бутусов избил в прямом эфире депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестора Шуфрича за его высказывание о русскоязычных гражданах Украины.

«Украина - это красивое большое государство, в котором живут люди, которые разговаривают на украинском, венгерском и в том числе на русском языке», - заявил Шустер в эфире передачи «Свобода слова».

Фразу депутату завершить не удалось, поскольку после этих слов к нему подбежал Бутусов и ударил кулаком в лицо. После этого журналист повалил Шуфрича на пол и стал его душить. Дерущихся разняли гости студии.

Напомним, в 2018 году Нестор Шуфрич заявил, что русский язык на Украине не является иностранным и добавил, что украинские парламентарии имеют право говорить на том языке, на котором им удобно.

Ранее украинские власти обязали печатные СМИ страны издаваться только на государственном языке в соответствии с положением 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».