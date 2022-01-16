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Печатные СМИ на Украине обязали перейти на национальный язык

Ян Брацкий
00:47 16.01.2022
За неисполнение требований закона предусмотрена ответственность в виде штрафа до 8,5 тысяч гривен.
Печатные СМИ на Украине обязали перейти на национальный язык
© Фото: РИА Новости
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Печатные СМИ на Украине теперь должны издаваться на государственном языке. Такого требование положения 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этому закону, журналы и газеты должны выпускать не менее половины своего тиража на украинском языке.

«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», - приводит ТАСС слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Распространять иноязычные версии СМИ можно при условии, если читатели имеют возможность приобрести альтернативную версию. Для региональных медиа сделали исключение. Они обязаны перейти на украинский язык с июля 2024 года. За неисполнение требований закона предусмотрена ответственность в виде штрафа до 8,5 тысяч гривен. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада приняла 25 апреля 2019 года. В том же году его статьи начали поэтапно вводиться в действие. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что законом о языке Украина выдавливает русских и русскоязычное население с их исторических территорий. Глава государства обратил внимание на то, что из-за закона о коренных народах у Украины возникли сложности и с другими народами, которых коснулась мера. Речь идет о Польше, Венгрии и Румынии.

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