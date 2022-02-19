В ЛНР заявили о недопущении украинскими спецслужбами миссии ОБСЕ к обстрелянному детсаду

Ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Марочко сообщил, что украинские спецслужбы не позволили наблюдателям ОБСЕ приблизиться к обстрелянному ранее детскому саду.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что он был якобы обстрелян Народной милицией Луганской Народной Республики. Марочко в своем Telegram-канале выразил мнение, что все происходящее является провокацией со стороны Киева.

«Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 метров от северо-восточного фасада и около 30 метров от юго-западного фасада поврежденного здания», - говорится в сообщении.

По мнению Марочко, это говорит о том, что украинские спецслужбы сфабриковали ситуацию с обстрелом детсада с целью дискредитировать Народную миилицию ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил в Донбасс делегацию депутатов Рады и отдельных министров. Официально инициатива обусловлена обострением в регионе.