«Это теракт»: корреспондент рассказал о прошедшей ночи в Донбассе
В Луганске произошел пожар на магистральном газопроводе, а населенные пункты на юге ДНР подверглись минометным обстрелам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Захаров, РИА Новости
Ночь в Донбассе прошла неспокойно. Под огнем 120-мм гаубиц находились поселки на юге ДНР. Города Докучаевск, Донецк и Горловка находились под огнем минометов калибром 120 и 122 мм.
В Луганске произошел пожар на магистральном газопроводе. По предварительным данным он произошел в результате двух взрывов - то есть это теракт.
Украинские войска продолжают обстрелы и диверсии. Днем ранее произошли неудачные попытки диверсии на химических объектах ДНР.
Ранее сообщалось, что эвакуированным из Донбасса гражданам обеспечили комфортные условия в Ростовской области.