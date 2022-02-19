«Это теракт»: корреспондент рассказал о прошедшей ночи в Донбассе

Ночь в Донбассе прошла неспокойно. Под огнем 120-мм гаубиц находились поселки на юге ДНР. Города Докучаевск, Донецк и Горловка находились под огнем минометов калибром 120 и 122 мм.

В Луганске произошел пожар на магистральном газопроводе. По предварительным данным он произошел в результате двух взрывов - то есть это теракт.

Украинские войска продолжают обстрелы и диверсии. Днем ранее произошли неудачные попытки диверсии на химических объектах ДНР.

Ранее сообщалось, что эвакуированным из Донбасса гражданам обеспечили комфортные условия в Ростовской области.