Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин заявил, что Зеленский провоцирует начало большой войны.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
00:18 В стране и мире
СМИ: в Луганске произошел мощный взрыв
23:25 В стране и мире
Источник: пожар произошел в академии МЧС в Москве
22:38 В стране и мире
Более 80 автобусов из Донбасса прибыли в Ростовскую область
20:28 В стране и мире
Умер народный артист РФ Борис Невзоров
19:44 В стране и мире
Опубликованы кадры с места крупного взрыва в центре Донецка
Популярное
Умер народный артист РФ Борис Невзоров
Напавшие на полицейских в московском метро мужчины арестованы
Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов
Девятнадцатого февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет
«С искринкой драмы и чувством гордости»: краснодарские зрители оценили «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Интервью с Алексеем Пимановым