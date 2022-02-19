В «Луганскгазе» назвали диверсией два взрыва в городе

Генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила, что два недавно прогремевших взрыва в Луганске были диверсиями. Она сообщила, что в результате взрывов 95 абонентов остались без газоснабжения.

«Причиной обоих взрывов является диверсия», - приводит слова руководителя «Луганскгаза» РИА Новости.

Также представитель газообслуживающей компании в Луганске сказала, что специалистами уже оценен характер повреждений. Возгорания на месте взрывов были ликвидированы.

Ранее из социальной сети поступила информация, что в Луганске произошел мощный взрыв. Предполагалось, что мог взорваться газопровод. Позднее в Луганске сообщили о втором взрыве. Очевидцы доложили о местодействии происшествия. «По некоторым данным, взрыв произошел на автозаправочной станции» в Каменнобродском районе города Луганска.