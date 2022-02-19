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В Луганске сообщили о втором взрыве

Марина Крижановская
00:49 19.02.2022
Сообщается, что взрыв произошел на автозаправочной станции.
© Видео: @golosros, Вконтакте © Фото: golosros, Вконтакте
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В Луганской Народной республике якобы прогремел еще один взрыв. Очевидцы сообщают, что местодействия происшествия - автозаправочная станция в Каменнобродском районе города Луганска. 

«Взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска. <...> По некоторым данным, взрыв произошел на автозаправочной станции. Обстоятельства происшествия уточняются», - приводится информация в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежь Луганска».
 

Немногим ранее сообщалось о предыдущем мощном взрыве в Луганске. По данным СМИ, вероятно мог взорваться газопровод. Информацию также подтверждают местные жители.

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