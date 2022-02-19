Постпредство РФ удивилось реакции ОБСЕ на происходящее в Донбассе

Постпредство России выразило удивление на реакцию руководства ОБСЕ на происходящие события в Донбассе. Об этом заявило само постоянное представительство РФ в ОБСЕ.

«Удивляет реакция на происходящее на востоке Украины со стороны действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, его спецпредставителя по Украине Микко Киннунена и генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмид», - пишется в Twitter постпредства.

Как говорится в заявлении, все трое повторяют заявления военного командования о том, что информация о подготовке наступления вооруженных сил Украины - якобы фейк.

Ранее в ДНР заявляли, что миссия ОБСЕ в Донбассе продолжит свою работу. Даже в случае выхода из организации наблюдателей из США и Великобритании.