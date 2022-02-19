Бастрыкин поручил принять все меры по фиксации преступных действий ВСУ в Донбассе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также главам других региональных следственных управлений СК РФ принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса.

Как пишет ведомство, опытные следователи и криминалисты должны будут сформировать доказательную базу для привлечения к ответственности всех виновных.

Глава СК РФ направил сотрудников центрального аппарата СК в Ростов-на-Дону. Как пишет ведомство, им поставлена задача оперативно организовать штаб Следственного комитета в Ростовской области.

«Основная задача штаба - фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о текущей ситуации», - говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее В СК РФ рассказали подробности о падении снарядов с территории Украины в Ростовской области. Жертв среди мирного населения не оказалось.