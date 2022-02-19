В МИД Израиля настояли на эвакуации своих граждан из Украины
По сообщению ведомства, вспышка конфликта может произойти быстро и иметь тяжелые последствия.
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Министерство иностранных дел Израиля снова призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Об этом говорится на официальном сайте министерства.
«Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия», - говорится в заявлении.
Как пишет ведомство, в Киеве останется несколько сотрудников посольства для оказания помощи гражданам из Израиля. В воскресенье будет открыт консульский отдел при посольстве для предоставления проездных документов в этом нуждающимся.
Ранее украинские СМИ сообщали о намерении Тель-Авива остановить поставки израильского оружия Украине третьими странами, в частности странами Балтии. Такое решение якобы было вызвано желанием Израиля сбалансировать отношения с РФ.