В МИД Израиля настояли на эвакуации своих граждан из Украины

Министерство иностранных дел Израиля снова призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

«Вспышка конфликта там может произойти быстро и иметь тяжелые последствия», - говорится в заявлении.

Как пишет ведомство, в Киеве останется несколько сотрудников посольства для оказания помощи гражданам из Израиля. В воскресенье будет открыт консульский отдел при посольстве для предоставления проездных документов в этом нуждающимся.

Ранее украинские СМИ сообщали о намерении Тель-Авива остановить поставки израильского оружия Украине третьими странами, в частности странами Балтии. Такое решение якобы было вызвано желанием Израиля сбалансировать отношения с РФ.