Беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Около ста беженцев из ЛНР и ДНР уже получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«C сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа», - передает слова врио главы ведомства РИА Новости.

Чуприян также добавил, что первый поезд с беженцами уже отправлен в Воронежскую область.

«Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения», - рассказал он журналистам.

Ранее говорилось о развертывании палаточных городков на пунктах пропуска в Ростовской области. Подготовку проводили сотрудники Донского спасательного центра МЧС РФ.