МЧС развернула пункты приема беженцев в Ростовской области

Силы Министерства чрезвычайных ситуаций России развернули в Ростовской области мобильные пункты обогрева на пунктах пропуска для беженцев из Донбасса. Подготовку проводя сотрудники Донского спасательного центра МЧС РФ.

На пункта пропуска «Матвеев Курган» и «Весело-Вознесенка» установлены палаточные городки. Они могут вместить 300 и 100 человек соответственно. Всего задействовано более 400 человек и 150 единиц техники.

Ранее в Ростове-на-Дону прошло оперативное совещание, посвященное ситуации с прибытием в страну беженцев из ДНР и ЛНР. Им руководил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Он обозначил приоритет оказания всем нуждающимся помощи в полном объеме.