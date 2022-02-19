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Володин заявил, что санкции Запада уже никого не пугают

Елизавета Потейчук
20:51 19.02.2022
Володин отметил, что ситуация вокруг ЛДНР будет обсуждаться в Госдуме 22 февраля.
Володин заявил, что санкции Запада уже никого не пугают
© Фото: pexels.com
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что намерения США и Евросоюза ввести ограничительные меры в отношении российской стороны «уже никого не пугают». Такое заявление Володин сделал на фоне ситуации в ДНР и ЛНР.

«Во-первых, они никого не пугают - в таких условиях мы живем уже 8 лет. Да, это создает проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения - был не наш выбор», - пишет председатель Госдумы в Telegram.

Кроме того, считает Володин, политики с Запада стараются всячески оправдать поведение Киева, твердя в адрес РФ, что «если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов». При этом они не беспокоятся за жизни и судьбы граждан, утверждает политик.

«Вопрос: кто-то из европейских политиков озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома? Нет. Канцлеру ФРГ кажется смешным, что в ДНР и ЛНР происходит. Он не считает это геноцидом. Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии», - отметил Володин.

Помимо этого парламентарий указал на то, что санкции в адрес России «все равно будут». А Вашингтнон и Брюссель всегда найдут причину для обвинений, «неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет». В частности, Володин анонсировал обсуждение ситуации вокруг ЛДНР в Госдуме 22 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для введения санкций найдется повод всегда, и это недобросовестная конкуренция. А основная цель данных ограничительных мер - затормозить развитие России и Белоруссии.

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