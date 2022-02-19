Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воробьев заявил, что Подмосковье не оставит в беде беженцев из ДНР и ЛНР

Игнат Далакян
20:38 19.02.2022
Губернатор сообщил, что уже подготовлено 1500 мест для размещения беженцев в Подмосковье.
Воробьев заявил, что Подмосковье не оставит в беде беженцев из ДНР и ЛНР
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Подмосковье уже подготовили места для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны», - сообщил губернатор изданию «360».

Воробьев выразил обеспокоенность происходящими событиями в Донбассе. Он сообщил, что в случае необходимости, регион готов принять беженцев и из Донецка и Луганска. Как сообщил губернатор, в санаториях и детских лагерях для размещения беженцев уже подготовили около 1500 мест.

Ранее 26 регионов РФ выразили желание принять беженцев из Донбасса. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 Армия
Видео
Открытость на высоком уровне: как проходит финальный эпизод учений «Союзная решимость - 2022»
15:06 Армия
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
14:18 Армия
Видео
Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину о целях плановых учений сил стратегического сдерживания
12:06 В стране и мире
Видео
«Работают тяжелые пулеметы»: корреспондент едва не попал под обстрел на насосной станции в ДНР
14:35 Армия
Видео
Корабли и подлодки СФ и ЧФ поразили цели условного противника «Калибрами» и «Цирконами»
Популярное
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Умер народный артист РФ Борис Невзоров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.