Воробьев заявил, что Подмосковье не оставит в беде беженцев из ДНР и ЛНР

В Подмосковье уже подготовили места для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны», - сообщил губернатор изданию «360».

Воробьев выразил обеспокоенность происходящими событиями в Донбассе. Он сообщил, что в случае необходимости, регион готов принять беженцев и из Донецка и Луганска. Как сообщил губернатор, в санаториях и детских лагерях для размещения беженцев уже подготовили около 1500 мест.

Ранее 26 регионов РФ выразили желание принять беженцев из Донбасса. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.