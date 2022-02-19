Украинский снаряд разрушил постройку в Ростовской области

Снаряд, разорвавшийся недавно в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, разрушил хозяйственную постройку в Тарасовском районе. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ России.

«Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

Это второй снаряд, разорвавшийся в Ростовской области недалеко от границы с Украиной за сегодня. Предположительно это снаряд от ракетной системы залпового огня «Град».