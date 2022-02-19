CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на ОИ
Спортивный арбитражный суд отклонил поданную девятью американскими спортсменами апелляцию на решение МОК.
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию девяти американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира Олимпиады 2022 в Пекине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы CAS.
«После завершения слушаний комиссия обсудила и приняла решение отклонить заявление», - говорится в публикации CAS.
Ранее в МОК заявили об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания российской спортсменки Валиевой в тройку призеров.